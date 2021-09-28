Челябинский фигурист занял третье место на этапе Кубка России

Спортивная пара Никита Рахманин / Карина Акопова завоевали бронзу в Сызрани

В Сызрани завершился первый этап Кубка России по фигурному катанию. Бронзовым призером в паре с Кариной Акоповой стал воспитанник челябинской спортшколы «Тодес» Никита Рахманин.

В состязаниях в Сызрани выступили многие из фигуристов сборной России, которые представили свои программы на контрольных прокатах в Челябинске. Среди них и пара Никита Рахманин / Карина Акопова, представляющая Краснодарский край. Спортсмены стали обладателями бронзовых медалей.

Представленную произвольную программу судьи оценили в 124,07 балла. Суммарная оценка фигуристов за два дня многоборья составила 193,57. Они немного уступили показавшим второй результат Юлии Артемьевой и Михаилу Назарычеву (195,46). Убедительную победу с солидным отрывом одержала пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов (222,61).

Напомним, Никита Рахманин является воспитанником челябинской школы фигурного катания. В парном катании он выступает с Кариной Акоповой, с которой неоднократно становился призером первенств России. На чемпионате России-2020 в Челябинске дуэт сумел показать итоговый восьмой результат.