В Назрани турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР международного класса Магомеда Парчиева, прошел уже в 20-й раз. Челябинский дзюдоист Ахмед Богатырев стал серебряным призером в весовой категории до 66 килограммов, сообщает региональный центр олимпийской подготовки по дзюдо.
В одном из старейших спортивных турниров приняли участие 96 спортсменов из 12 регионов и 4 федеральных округов. В составе челябинской команды, которую возглавлял мастер спорта России международного класса Сослан Бостанов, были Ахмед Богатырев, Тимурлан Узденов (оба — 66 кг) и Арафат Боташев (100 кг).
Представитель СШОР «Юность-Метар» Ахмед Богатырев провел на турнире шесть поединков. Подопечный заслуженного тренера России Андрея Вострикова нанес досрочные поражения Асхабу Абдулаеву из Чечни, Заурбеку Цечоеву из Ингушетии, Малику Тимухаеву из Чеченской Республики и Майндуру Алискантову из Дагестана. Однако в решающем поединке уступил дагестанцу Абдуле Абдулжалилову.
Напомним, что челябинские дзюдоистки завоевали четыре медали на турнире «Петербургский вызов». Серебряным призером соревнований стала Сабина Гилязова.
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