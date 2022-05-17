В Назрани турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР международного класса Магомеда Парчиева, прошел уже в 20-й раз. Челябинский дзюдоист Ахмед Богатырев стал серебряным призером в весовой категории до 66 килограммов, сообщает региональный центр олимпийской подготовки по дзюдо.

В одном из старейших спортивных турниров приняли участие 96 спортсменов из 12 регионов и 4 федеральных округов. В составе челябинской команды, которую возглавлял мастер спорта России международного класса Сослан Бостанов, были Ахмед Богатырев, Тимурлан Узденов (оба — 66 кг) и Арафат Боташев (100 кг).

Представитель СШОР «Юность-Метар» Ахмед Богатырев провел на турнире шесть поединков. Подопечный заслуженного тренера России Андрея Вострикова нанес досрочные поражения Асхабу Абдулаеву из Чечни, Заурбеку Цечоеву из Ингушетии, Малику Тимухаеву из Чеченской Республики и Майндуру Алискантову из Дагестана. Однако в решающем поединке уступил дагестанцу Абдуле Абдулжалилову.

Напомним, что челябинские дзюдоистки завоевали четыре медали на турнире «Петербургский вызов». Серебряным призером соревнований стала Сабина Гилязова.