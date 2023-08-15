В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования «Легенды Петербургского дзюдо» и Кубок Александра Корнеева. Челябинский дзюдоист Денис Батчаев стал победителем сразу двух турниров и прошел отборочный этап на первенство России, сообщает пресс-служба регионального центра по дзюдо.
В турнире «Легенды Петербургского дзюдо» приняли участие 240 атлетов из 32 регионов страны. Южноуральский дзюдоист одолел трех соперников из Санкт-Петербурга и уверенно занял первую ступень пьедестала.
Днем ранее на той же площадке состоялись соревнования на Кубок памяти тренера Александра Корнеева. Турнир является отборочным этапом на первенство России до 21 года в Туле, чемпионат и Кубок России. Победителем в категории свыше 100 килограммов стал челябинец Денис Батчаев.
Добавим, что ранее челябинская дзюдоистка Ева Огнивова стала победительницей II Игр стран СНГ в Минске. В финале в весовой категории до 70 кг южноуральская дзюдоистка одолела соотечественницу Киру Орешникову.
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