Челябинский дзюдоист стал бронзовым призером юниорского первенства мира — 2023

Третье место в весовой категории до 100 кг занял Анджей Павлюков

«Сегодня я был в хорошей форме, но не скажу, что в лучшей: не все задуманное удалось реализовать. Мне очень хотелось дойти до финала и побороться с японцем Дота Араи. Этот парень так легко проходил соперников. Казалось, он вообще усилий для этого не прилагает. Рад, что наконец-то мы боремся с дзюдоистами из других стран»,

— поделился Анджей Павлюков.