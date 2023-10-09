В португальском Лиссабоне завершилось первенство мира по дзюдо среди спортсменов не старше 21 года. В составе сборной России бронзовую медаль завоевал челябинский дзюдоист Анджей Павлюков. Наша команда выступала в нейтральном статусе, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера.
Анджей Павлюков отлично стартовал в Португалии, победив в первом поединке за 10 секунд представителя Гватемалы Вильяма Переза. Также уверенно южноуралец выступил во втором поединке против представителя Франции. Однако в четвертьфинале в упорной борьбе челябинский спортсмен уступил двукратному победителю юниорского Кубка Азии Рустаму Шорахматову (Узбекистан).
В поединке за третье место в весовой категории до 100 кг Анджей Павлюков техничным броском одержал победу над спортсменом из Таджикистана Парвизом Абдурахмоновым.
«Сегодня я был в хорошей форме, но не скажу, что в лучшей: не все задуманное удалось реализовать. Мне очень хотелось дойти до финала и побороться с японцем Дота Араи. Этот парень так легко проходил соперников. Казалось, он вообще усилий для этого не прилагает. Рад, что наконец-то мы боремся с дзюдоистами из других стран», — поделился Анджей Павлюков.
Другой южноуральский спортсмен, Денис Батчаев, выступал в весовой категории свыше 100 кг. В первом поединке он взял верх над представителем США Алексом Семененко, но уже во втором круге уступил победителю юниорского чемпионата Панамерики канадцу Джону Мессе Бессону.
Добавим, что ранее на чемпионате России по дзюдо в Кемерово первую золотую медаль для Челябинской области завоевала Ирина Зуева. В весовой категории до 57 кг она в финале одержала победу над Любовью Тимофейчевой из Тюмени и впервые завоевала титул чемпионки страны по дзюдо.
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