Челябинский дзюдоист не вошел в число призеров «Большого шлема»

Денис Ярцев в четвертьфинале уступил французу, а в «утешительном» турнире — азербайджанцу

Челябинский дзюдоист Денис Ярцев, который вошел в состав Сборной России на турнир «Большого шлема» в Париже, не смог войти в число призеров. В четвертьфинале южноуралец уступил французу, а в «утешительном» турнире — азербайджанцу, сообщает пресс-служба спортуправления города.



Бронзовый призер чемпионата планеты 2019 года Денис Ярцев досрочно одержал победу в весовой категории до 73 килограммов над катарцем Элидриси и пятикратным чемпионом мира в личных и командных соревнованиях Соши Хашимото. Однако в четвертьфинале Денис уступил французу, а в «утешительном» турнире — азербайджанцу. В итоге у воспитанника СШОР «Локомотив» Виктора Мосейчука только седьмое место.



Напомним, что турнир «Большого шлема» неофициально считается самым престижным и собирает самое большое число участников, включая наиболее известных дзюдоистов планеты. Наряду с турниром «Мастерс» его называют «малым чемпионатом мира». По предварительным данным участие в соревнованиях приняло почти 300 атлетов из 48 стран мира.



Автор: Степан Тимощук.

