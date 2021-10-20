Челябинский дзюдоист Денис Ярцев, который вошел в состав Сборной России на турнир «Большого шлема» в Париже, не смог войти в число призеров. В четвертьфинале южноуралец уступил французу, а в «утешительном» турнире — азербайджанцу, сообщает пресс-служба спортуправления города.
Бронзовый призер чемпионата планеты 2019 года Денис Ярцев досрочно одержал победу в весовой категории до 73 килограммов над катарцем Элидриси и пятикратным чемпионом мира в личных и командных соревнованиях Соши Хашимото. Однако в четвертьфинале Денис уступил французу, а в «утешительном» турнире — азербайджанцу. В итоге у воспитанника СШОР «Локомотив» Виктора Мосейчука только седьмое место.
Напомним, что турнир «Большого шлема» неофициально считается самым престижным и собирает самое большое число участников, включая наиболее известных дзюдоистов планеты. Наряду с турниром «Мастерс» его называют «малым чемпионатом мира». По предварительным данным участие в соревнованиях приняло почти 300 атлетов из 48 стран мира.
Автор: Степан Тимощук.
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