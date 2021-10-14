Челябинский дзюдоист Денис Ярцев выступит на турнире «Большого шлема» в Париже

Тренерский штаб сборной России включил южноуральца в состав команды

Федерация дзюдо России обнародовала состав команды для участия в престижном международном турнире по дзюдо «Большой шлем», который пройдет в Париже с 16 по 17 октября. В него вошел и челябинский дзюдоист Денис Ярцев. Наш земляк поборется за награды в весовой категории до 73 кг.

В череде других этапов «Мирового тура» именно французский неофициально считается самым престижным и собирает самое большое число участников, включая наиболее известных дзюдоистов планеты. Наряду с турниром «Мастерс» его называют «малым чемпионатом мира». Предварительные заявки на участие в соревнованиях уже подали почти 300 атлетов из 48 стран мира.

В 2020 году парижский «Большой шлем» стал одним из трех стартов в рамках «Мировой серии», которые успели состояться до пандемии коронавируса. Сборная России на этих состязаниях завоевала три медали: Яго Абуладзе (до 60 кг) стал вторым, Арман Адамян (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг) заняли третье место. Спустя полтора года все трое вновь вошли в состав сборной России, причем Абуладзе вернется в Париж в статусе действующего чемпиона мира и выступит в новой для себя весовой категории до 66 кг.

Всего под флагом нашей страны бороться за награды Парижа будут 19 дзюдоистов — 11 мужчин и восемь женщин. В значительной мере состав команды был сформирован по итогам прошедшего в сентябре в Майкопе чемпионата России.

Вошел в состав команды для участия в турнире победитель «Мастерс-2015», бронзовый призер чемпионата мира — 2019, чемпион Универсиады — 2011 Денис Ярцев из Челябинска. Он выступит в весовой категории до 73 кг.

Состав сборной России

Мужчины. Весовая категория до 60 кг: Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев. До 66 кг: Яго Абуладзе. До 73 кг: Денис Ярцев, Евгений Прокопчук. До 81 кг: Абас Азизов, Турпал Тепкаев. До 90 кг: Давид Оганисян, Хусен Халмурзаев. До 100 кг: Арман Адамян. Свыше 100 кг: Инал Тасоев.

Женщины. До 48 кг: Ирина Долгова, Кристина Булгакова. До 52 кг: Анастасия Поликарпова, Алеся Кузнецова. До 63 кг: Екатерина Валькова, Камила Бадурова. До 78 кг: Александра Бабинцева. Свыше 78 кг: Анна Гущина.