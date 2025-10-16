Челябинский дознаватель нашла общее между хоккеем и раскрытием преступлений

Лилия Сафина о любви к «Трактору», выборе между жалостью и долгом, а также слишком высокой цене за ошибку — в материале «Первого областного»

Челябинка Лилия Сафина знает о преступлениях и наказаниях все. Но ее работа — это не только протоколы и допросы. Это еще и внутренняя борьба, когда понимаешь мотивы человека, но должен оставаться строгим служителем закона. А еще Лилия — страстная болельщица «Трактора» и в свой день рождения предпочла торту и гостинцам шум трибун и хоккейные баталии. Накануне Дня образования службы дознания она ненадолго сменила роль и вместо того, чтобы задавать вопросы на допросе, ответила на наши. Получился честный разговор о самом сложном в ее работе — о цене ошибки и о том, почему дознаватель — это скорее нападающий в хоккее, а не судья.

От участкового к дознавателю: поиск нового вызова

Свой путь в органах внутренних дел она начала в 2008 году, долгое время проработав участковым. Однако год назад женщина решила круто изменить свою карьеру и перевелась в отдел дознания.

«Всегда же человек хочет развиваться. В какой-то момент понимаешь, что в одной сфере ты уже понял суть работы и хочешь попробовать что-то новое. Я сначала была, скажем так, на одной стороне — когда я приносила дела на раскрытие. А здесь я уже сама раскрываю, рассматриваю дела и принимаю их в производство. Здесь работа интереснее и немного другая», — объясняет свой выбор Лилия.

Основная задача дознавателя — расследование уголовных дел легкой и средней степени тяжести. Это кропотливая работа, включающая допросы свидетелей и подозреваемых, сбор и анализ доказательств. Но главное, по словам сотрудницы, — докопаться до сути. Здесь не обойтись без аналитического склада ума и внимательности. Ошибка в протоколе или упущенная деталь могут перечеркнуть весь многодневный труд.

«Цена ошибки у дознавателя очень велика. Не дай бог, одна маленькая какая-то ошибка — и все дело, весь твой труд может просто уйти в никуда», — констатирует Лилия.

«Осадок на душе остается»: борьба между долгом и жалостью

Самое сложное в работе — не рутина, а моральный выбор. Дознаватель признается, что сталкивается с ситуациями, когда понимаешь: человек совершил преступление не потому, что он закоренелый преступник, а по нужде или из-за стечения тяжелых обстоятельств.

«Начинаешь изучать состав преступления, историю человека, его судьбу... И видишь, что совершил он какое-либо злодеяние не от того, что ему так захотелось, а, может, от какой-то нужды. Бывают моменты, когда рука не хочет печатать обличительные факты, но понимаешь, что ты сотрудник полиции, а буква закона превыше всего», — рассказывает Лилия Сафина.

Ситуации в практике бывают разные. И мотивы у людей тоже. Их можно понять, но проявлять жалость или сострадание приходится подавлять. Потому что нужно руководствоваться буквой закона.

«Потом, конечно, остается осадок на душе. Знаете, очень тяжело забирать ребенка у нерадивых родителей. Какой бы плохой ни была мама, но она остается мамой для маленького мальчика или девочки. В такие моменты сердце вырывается из груди, с трудом сдерживаешь слезы. И ничего в этой ситуации не сделаешь, надо выполнять постановление суда, служба у нас такая», — вспоминает Лилия случай из своей практики.

Уважение вместо страха: человеческое отношение как инструмент

Когда мы представляем себе работу в полиции, воображение часто рисует погони, засады и задержания, как в остросюжетном блокбастере. Но за кадром остается огромный пласт так называемой кабинетной работы, где раскрытие преступлений происходит не с помощью оружия, а с помощью бумаг, протоколов и тонкой психологии. С такой работой лучше справляются женщины, а не мужчины.

«Мужчинам зачастую сложнее усидеть на месте, они все время куда-то бегут, что-то делают. И не каждый выдержит сидячую, рутинную работу. Поэтому профессия дознаватель — это скорее про женщин», — считает Лилия Сафина.

Но есть один нюанс. Многие девушки, приходящие в профессию, сталкиваются с суровой реальностью. Их представления о работе, сформированные кинематографом, разбиваются о рутину.

«Они насмотрятся в фильмах: а там засада, погоня, суровые допросы... Но все это обложка, не имеющая ничего общего с реальностью. В реальности все по-другому. Здесь рутина, много бумаг и протокольной работы. Остаются лишь те, кто готов принять профессию такой, какая она есть, без глянцевого блеска», — констатирует женщина.

Несмотря на необходимость быть жесткой, дознаватель уверена: главное в общении с подозреваемыми — уважение, а не страх. Она отмечает, что многие люди, оступившись, благодарят за человеческое отношение. «Не нужно быть каким-то жестким, чтобы тебя боялись. В первую очередь тебя должны уважать», — добавляет Лилия.

Иногда она и вовсе сталкивается со своими «подопечными» в неформальной обстановке — например на хоккейном матче. В таких ситуациях она не видит смысла делать вид, что не знает человека, особенно если он настроен позитивно. Простое «здравствуйте» помогает сохранить человеческие отношения за стенами кабинета.

Хоккейная тактика: дознаватель — это «нападающий»

Кстати, любовь к хоккею — ее главное хобби, которое неожиданно перекликается с работой. На вопрос, кем она чувствует себя в своей профессии — нападающим, защитником, вратарем или судьей, — она, не задумываясь, отвечает:

«Наверное, я все-таки больше нападающий, наша задача — собрать в ходе следствия или допроса факты, которые подтверждают вину подозреваемого. В своей работе мы всеми законными способами стараемся установить истину и вывести подозреваемого на "чистую воду"», — откровенничает Лилия.

Другими словами, челябинский дознаватель должен сыграть в нападении так, чтобы затем случился хороший гол и судья его засчитал. В таком случае работу Лилии Сафиной можно назвать успешной и эффективной.

«В первую очередь — оставаться человеком»

Лилия подчеркивает, что ее работа — это не только следование инструкциям, но и большая психология. Порой к ней приходят люди, которым просто нужно выговориться.

«В общении с людьми надо всегда оставаться человеком и только потом — сотрудником полиции, дознавателем, следователем или кем-то еще», — заключает она.

Эта простая, но важная мысль, пожалуй, лучше всего характеризует подход Лилии Сафиной к работе, где закон и человечность идут рука об руку. Ее история — яркая иллюстрация того, что за сухими сводками и протоколами стоят реальные люди, их проблемы и надежды. И именно человечность и умение выслушать собеседника становится главным инструментом в работе дознавателя, где от каждого решения может зависеть чья-то судьба.

