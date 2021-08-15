Челябинский «Челмет» уступил в контрольном матче красноярскому «Соколу»

Хоккеисты южноуральского клуба проиграли 3:5

Команда Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Челмет» продолжает подготовку к новому сезону. Накануне завершилась череда контрольных матчей, в которых подопечные Максима Смельницкого не смогли порадовать своих болельщиков. Сегодня, 15 августа, наша команда проиграла красноярскому «Соколу» со счетом 3:5.

В начале летнего сбора стало известно об изменениях в тренерском штабе команды — возглавляющий «вышку» черно-белых Алексей Тертышный стал новым ассистентом главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина. Максим Смельницкий же, занимавший эту должность в прошлом сезоне, был назначен наставником «Челмета».

Промежуточные результаты команды под его руководством оказались следующими: первый домашний матч игрового межсезонья (28 июля) против тюменского «Рубина» закончился в нашу пользу — 2:1. Но во второй встрече соперникам все же удалось отыграться (1:3).

После этого, с 3 по 5 августа, состоялся выезд в Курган, где «Челмет» сыграл с местным «Зауральем» (0:5), «Горняком» из Свердловской области (2:1) и орским «Южным Уралом» (1:4). Так, одержав лишь одну победу, челябинские хоккеисты вернулись домой, где продолжили подготовку к новому сезону.

Последние контрольные матчи состоялись с 10 по 15 августа во Дворце спорта «Юность». На родном льду челябинцы повторно встретились с хоккеистами «Зауралья» из Кургана (1:4) и провели два матча с красноярским «Соколом» (4:5 по буллитам и 3:5).

До старта чемпионата в ВХЛ остается еще две недели. «Челмету» предстоит сыграть на турнире в Тюмени с 27 по 29 августа. Соперники — «Рубин» из Тюмени, «Омские крылья» и пермский «Молот».

Автор: София Поромова.