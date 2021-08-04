Челябинский «Челмет» одержал первую победу на турнире в Кургане

Егор Степанов отметился двумя заброшенными шайбами

На предсезонном турнире в Кургане хоккеисты челябинского «Челмета» провели второй поединок. После разгрома от хозяев, южноуральцы одержали верх над командой «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Героем встречи стал Егор Степанов, оформивший «дубль».

Хоккеисты челябинского «Челмета» стартовали на мемориале Парышева в Кургане с разгромного поражения от местного «Зауралья». Подопечные Константина Панова не смогли ничего противопоставить хозяевам турнира — 0:5.

Сегодня челябинцам удалось одержать первую победу, проявив характер. Уступая по ходу матча, «Челмет» сумел переломить ход поединка и вырвать победу. Автором двух запрошенных шайб стал форвард южноуральцев Егор Степанов.

Завтра, 5 августа, «Челмет» проведет свой последний поединок на турнире. Соперниками челябинцев станет команда «Южный Урал» из Орска. Начало матча в 14:00 по уральскому времени.