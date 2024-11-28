Челябинский борец завоевал титул чемпиона мира среди военнослужащих

На соревнованиях в Армении золото завоевал Вааг Маргарян

Сборная России уверенно выиграла командный зачет на чемпионате мира по спортивной борьбе, завершившемся в Ереване (Армения). Внес свой вклад в успех и челябинец Вааг Маргарян. Он одержал победу в состязаниях по борьбе греко-римского стиля в весовой категории до 87 кг, выиграв в финале у соперника из Ирана, сообщает Федерация спортивной борьбы России.

Чемпионат мира среди военнослужащих собрал в столице Армении представителей 20 стран Европы, Азии, Африки и Америки. Спортсмены состязались в трех дисциплинах: мужской борьбе греко-римского и вольного стилей, а также женской борьбе.

Уверенную победу в командном зачете одержала сборная России. При этом она заняла первые места в борьбе как греко-римского стиля (175 очков), так и вольного стиля (165 очков). В обоих случаях российская сборная опередила команду Ирана, занявшую вторые места (161 и 136 очков соответственно).

Успешно выступил на соревнованиях и воспитанник челябинской школы борьбы Вааг Маргарян. Он не знал равных в турнире среди представителей греко-римского стиля. В весовой категории до 87 кг наш земляк одержал три победы в предварительных поединках, а в финале взял верх над иранцем Джамалом Исмаили. Бронзовые награды достались Али Ченгизу из Турции и Карену Хачатряну из Армении.

Борьба греко-римская. Чемпионат мира среди военнослужащих. Весовая категория до 87 кг. Призеры:

1. Вааг Маргарян (Россия).

2. Джамал Исмаили (Иран).

3. Али Ченгиз (Турция).

3. Карен Хачатрян (Армения).

Подготовили спортсмена в челябинской СШОР им. Мошкина Геннадий Абросимов и Валерий Кузнецов. Добавим, что на соревнованиях в Ереване россияне завоевали две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград, в вольной борьбе — два золота, одно серебро и пять бронзовых медалей.