Челябинский борец завоевал медаль на чемпионате России в Ростове-на-Дону

Вааг Марганян отличился в весовой категории до 87 килограммов

Южноуральский борец Вааг Марганян, представляющий Челябинскую область и Краснодарский край, отличился на чемпионате России в Ростове-на-Дону.

На предолимпийских соревнованиях спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 87 килограммов. Закончив чемпионат в тройке призеров, Вааг Марганян сохраняет шансы на попадание в олимпийскую сборную России на игры в Токио, которые должны состояться в этом году.



«Это был первый старт для российских борцов в 2021 году, после которого станет понятно, кто отправится на отборочные соревнования для участия на Олимпийских играх в Токио. Сборная команда Челябинской области приняла участие в чемпионате России в количестве шести спортсменов, одного судьи и одного тренера»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, всего Челябинскую область на чемпионате России представляли еще шесть спортсменов. Это Денис Воронин, Иван Федченко, Вадим Зегретдинов, Кирилл Семенов и Тимур Абубакиров. Регион был представлен и в судейском корпусе, на соревнованиях работал южноуральский рефери Роман Нечаев.