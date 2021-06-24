Челябинский боксер завоевал бронзу первенства Европы

На ринге в Италии Алексей Киселев в полуфинале уступил сопернику из Армении

В составе сборной России завершил свое выступление на первенстве Европы по боксу среди молодежи (19—22 лет) один из самых перспективных южноуральских боксеров Алексей Киселев, в активе которого — бронзовая медаль, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Киселев родился и вырос в Челябинске, тренируется в СШОР «Юный динамовец». На первенстве Европы среди молодежи в первом бою он победил испанца, во втором — соперника из Азербайджана, а в полуфинале уступил представителю Армении и стал таким образом обладателем бронзовой медали в весовой категории до 56 кг.

Выступила в составе сборной России и еще одна южноуральская спортсменка. Елизавета Карташкова выбыла из борьбы за медали в весовой категории до 54 кг. Раздельным решением судей (2:3) она уступила Каролине Крувайлье из Франции.