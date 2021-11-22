Челябинский боксер выиграл всероссийский турнир и выполнил «мастерский» норматив

Тамерлан Касымов одержал четыре победы на соревнованиях в Башкортостане

В городе Октябрьском Республики Башкортостан завершились всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин. Успешно выступил на турнире челябинец Тамерлан Касымов, одержавший победу и выполнивший норматив «мастер спорта РФ», сообщил ИА «Первое областное» тренер спортсмена Фаригат Касымов.

Всероссийский турнир по боксу класса «А» собрал сильный и представительный состав. Тем приятней стала победа челябинского спортсмена Тамерлана Касымова в весовой категории до 67 кг. Ему удалось убедительно выиграть все четыре поединка и завоевать золото.

«Особенно ярким и зрелищным был финальный бой с одним из сильнейших боксеров из Пермского края. В нем Тамерлан дважды отправлял соперника в нокдаун», — сообщил ИА «Первое областное» тренер и отец спортсмена Фаригат Касымов.

Завоевав золото, челябинский спортсмен выполнил норматив «мастер спорта РФ». Любопытно, что подобное звание у него уже есть, но в другом виде спорта — кикбоксинге.