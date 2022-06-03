Челябинский боксер умер в больнице

Врачи шесть дней боролись за жизнь 17‑летнего Ибрахима Хасанова

Сегодня, 3 июня, в челябинской ОКБ № 3 скончался 17-летний боксер Ибрахим Хасанов, который получил травму во время боя на турнире, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Федерации бокса Челябинской области.

Трагедия произошла 27 мая на турнире по боксу в Челябинске. Ибрахим Хасанов уверенно одержал победы в предварительных поединках, вышел в полуфинал, где в равном бою уступил своему сопернику. В одном из эпизодов боя челябинский спортсмен пропустил сильный удар в голову, оказался в «сидячем» нокдауне, но сумел продолжить и завершить поединок.

«На церемонии награждения, где боксеру вручали бронзовую медаль, спортсмену стало плохо. Врачи на месте оказали первую помощь, затем его госпитализировали. Однако, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти Ибрахима не удалось», — сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в региональной федерации бокса.

Федерация бокса Челябинской области выражает соболезнования родным и близким Ибрахима. В сообщении пресс-службы подчеркивается, что семье боксера со стороны боксерской общественности будет оказана необходимая поддержка и помощь. ИА «Первое областное» присоединяется к соболезнованиям.