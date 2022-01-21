Челябинский боксер Сергей Ковалев возвращается на ринг

12 марта запланирован его поединок против китайца Мэна Фаньлуна

Известный челябинский боксер, экс-чемпион мира среди профессионалов в полутяжелом весе планирует вновь вернуться на ринг, чтобы сразиться в новом для себя первом тяжелом весе против китайца Мэна Фаньлуна. Поединок южноуральца запланирован на 12 марта этого года, сообщает телеканал ESPN (США).

Опытный и возрастной по боксерским меркам челябинец Сергей Ковалев не собирается вешать перчатки на гвоздь. Он планирует провести поединок в профессиональном боксе против китайца Мэна Фаньлуна. И не в полутяжелом весе, в котором дрался большую часть своей карьеры, а на категорию выше — в первом тяжелом (90,7 кг). Предполагается, что их поединок состоится 12 марта.

Ковалев в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он нокаутом проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и лишился звания чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). На счету 38-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

«Только что узнал, что планируется возвращение Сергея Ковалева. До этого не слышал. В любом случае это интересно — в первую очередь, понять, в каких кондициях находится Ковалев, готов ли он конкурировать на высоком уровне. Но, если честно, я скептически отношусь к этому. Мне кажется, что его эпоха подходит к концу или уже подошла к концу. Сейчас много других более молодых, крепких, талантливых и трудолюбивых ребят, которые готовы покорять и уже покоряют этот дивизион. Думаю, что для Ковалева этот бой станет одним из заключительных в его карьере»,— прокомментировал решение Ковалева снова выйти на ринг известный российский боксер Владимир Мышев в интервью mma.metaratings.ru.

Фаньлун в 2020 году был обязательным претендентом на пояс Артура Бетербиева по версии Международной боксерской федерации (IBF), но поединок не состоялся. В послужном списке китайского боксера 17 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.

В январе 2021 года Сергей должен был сразиться с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана, однако провалил допинг-тест и поединок отменили.