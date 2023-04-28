Стал известен состав сборной команды России, которая выступит на чемпионате мира в Ташкенте. Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов объявил имена 13 спортсменов, которые поборются за медали турнира. В состав вошел и боксер из Златоуста Эдмонд Худоян, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Чемпионат мира пройдет в столице Узбекистана с 30 апреля по 14 мая. Соревнования пройдут в 13 весовых категориях, и российские боксеры выступят на турнире с использованием национальной атрибутики. В дисциплине до 48 кг выступит 4-кратный чемпион России (2019-2022) златоустовец Эдмонд Худоян.
На встрече со сборной присутствовали генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов и директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дремов. Они подчеркнули, что вся страна ждет от боксеров только побед.
Полный состав сборной России:
До 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинская область)
До 51 кг: Василий Егоров (Московская область — Республика Саха (Якутия)
До 54 кг: Дмитрий Двали (Московская область — Забайкальский край)
До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург)
До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург)
До 63,5 кг: Габил Мамедов (Оренбургская область)
До 67 кг: Тархан Идигов (Чеченская Республика)
До 71 кг: Игорь Свиридченков (Воронежская область)
До 75 кг: Павел Сосулин (Санкт-Петербург)
До 80 кг: Имам Хатаев (Чеченская Республика)
До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Республика Дагестан)
До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Краснодарский край)
92+ кг: Алексей Дронов (Ставропольский край)
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