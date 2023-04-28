Челябинский боксер Эдмонд Худоян выступит на чемпионате мира

Главный тренер сборной России объявил состав на участие в турнире

Стал известен состав сборной команды России, которая выступит на чемпионате мира в Ташкенте. Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов объявил имена 13 спортсменов, которые поборются за медали турнира. В состав вошел и боксер из Златоуста Эдмонд Худоян, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.



Чемпионат мира пройдет в столице Узбекистана с 30 апреля по 14 мая. Соревнования пройдут в 13 весовых категориях, и российские боксеры выступят на турнире с использованием национальной атрибутики. В дисциплине до 48 кг выступит 4-кратный чемпион России (2019-2022) златоустовец Эдмонд Худоян.



На встрече со сборной присутствовали генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов и директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дремов. Они подчеркнули, что вся страна ждет от боксеров только побед.

Полный состав сборной России:



До 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинская область)

До 51 кг: Василий Егоров (Московская область — Республика Саха (Якутия)

До 54 кг: Дмитрий Двали (Московская область — Забайкальский край)

До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург)

До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург)

До 63,5 кг: Габил Мамедов (Оренбургская область)

До 67 кг: Тархан Идигов (Чеченская Республика)

До 71 кг: Игорь Свиридченков (Воронежская область)

До 75 кг: Павел Сосулин (Санкт-Петербург)

До 80 кг: Имам Хатаев (Чеченская Республика)

До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Республика Дагестан)

До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Краснодарский край)

92+ кг: Алексей Дронов (Ставропольский край)