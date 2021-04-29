Челябинский боец выступит на турнире RCC в Екатеринбурге

Хаял Джаниев проведет бой против Александра Скворцова из Нижнего Новгорода

Кикбоксер из Челябинска Хаял Джаниев проведет очередной бой. На турнире RCC 9 представитель Южного Урала схлестнется с Александром Скворцовым из Нижнего Новгорода. Поединок профессиональных кикбоксеров станет частью события, которое состоится в Екатеринбурге.



Хаял Джаниев выйдет на бой в весовой категории до 70,3 килограмма. Как сообщили организаторы, поединок будет рейтинговым и продлится три раунда. На текущий момент рекорд представителя Челябинска — 43 победы и четыре поражения. Его соперник провел 18 боев и выигрывал 14 раз. Отметим, Хаял Джаниев и Александр Скворцов уже встречались в клетке в полуфинале турнира Top King World Series. Тогда сильнее оказался представитель Челябинска, а сам поединок получился настолько жестким, что судьи запретили Хаялу Джаниеву драться в финале из-за полученных травм.

«Для Скворцова безумно важно забрать победу у Джаниева, хотя объективно он выйдет в клетку в роли андердога. В пользу Джаниева говорит и любительский опыт — он трехкратный чемпион мира и Европы. Скворцов тоже состоял в национальной сборной и часто был в призах, но мировое золото ему так и не далось»,— подчеркнули ИА «Первое областное» организаторы турнира.

Турнир RCC 9 пройдет в Екатеринбурге 3 мая на арене КРК «Уралец». Всего на событие запланировано 13 поединков. В главном бою вечера в клетке встретятся Вячеслав Василевский из Москвы и Андраде Вискарди из Бразилии.