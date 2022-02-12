Сегодня, 12 февраля, баскетболисты челябинского клуба «Челбаскет» проиграли лидеру чемпионата второго дивизиона Суперлиги. В тяжелом поединке южноуральский клуб уступил «Тамбову» — 61:74, тем самым прервав свою беспроигрышную серию из шести матчей, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Для челябинских баскетболистов матч начался тяжело, только во второй четверти они смогли сократить отрыв Тамбова до четырех очков. В третьей и четвертой четверти южноуральские игроки пытались навязать борьбу, но на концовку встречи сил уже не хватило. «Тамбов» прервал серию «Челбаскета» из шести побед подряд.
Лучшим игроком в составе челябинцев вновь стал Андрей Логинов. Он набрал 19 очков, 7 подборов и 15 баллов в эффективности действий на площадке.
У наших игроков есть шанс взять реванш. Завтра, 13 февраля, состоится повторный поединок команд. Начало — в 20:00 по челябинскому времени.
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