Челябинский баскетбольный клуб проиграл лидеру чемпионата Суперлиги‑2

В гостях «Челбаскет» уступил «Тамбову» — 61:74

Сегодня, 12 февраля, баскетболисты челябинского клуба «Челбаскет» проиграли лидеру чемпионата второго дивизиона Суперлиги. В тяжелом поединке южноуральский клуб уступил «Тамбову» — 61:74, тем самым прервав свою беспроигрышную серию из шести матчей, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».



Для челябинских баскетболистов матч начался тяжело, только во второй четверти они смогли сократить отрыв Тамбова до четырех очков. В третьей и четвертой четверти южноуральские игроки пытались навязать борьбу, но на концовку встречи сил уже не хватило. «Тамбов» прервал серию «Челбаскета» из шести побед подряд.



Лучшим игроком в составе челябинцев вновь стал Андрей Логинов. Он набрал 19 очков, 7 подборов и 15 баллов в эффективности действий на площадке.



У наших игроков есть шанс взять реванш. Завтра, 13 февраля, состоится повторный поединок команд. Начало — в 20:00 по челябинскому времени.

