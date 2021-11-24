Челябинский баскетбольный клуб обыграл лидера чемпионата Суперлиги-2

На домашней площадке «Челбаскет» нанес поражение БК «Тамбов» — 84:81

Сегодня, 24 ноября, баскетболистам челябинского клуба «Челбаскет» удалось остановить победную поступь лидера чемпионата второго дивизиона Суперлиги. В драматичном поединке южноуральский клуб выиграл у БК «Тамбов» (84:81). Одним из героев матча стал плеймейкер хозяев Василий Гладышев, решивший исход борьбы в концовке поединка.

В том, что матч будет равным и напряженным не вызывало сомнений. «Челбаскет» приучил уже старожилов Суперлиги-2, что готов биться и сражаться на равных с любым соперником. Даже если это лидер чемпионата. Сомнения вызывала разве что нестабильная игра челябинцев. Ярким тому примером могут служить два предыдущих матча южноуральцев. Вырвав победу у скромного «Мицубаскета», на следующий день подопечные Евгения Сорокина уступили по всем статьям.

Начало встречи осталось за хозяевами. К их быстрой и темповой игре гости оказались не готовы. Впрочем, во второй четверти «волки» нашли свою игру, сравняли счет и даже на некоторое время вышли вперед. Так продолжалось вплоть до конца поединка — игра шла «на качелях». Впрочем, небольшое преимущество было на стороне челябинцев, именно они все-таки контролировали ход матча.

Все решилось на последних секундах. За две минуты до конца вновь напомнил о себе опытный Василий Гладышев. Именно он взял игру на себя и сделал две шикарные результативные передачи, а затем и сам реализовал важный двухочковый бросок. К слову, ему было кому и что доказывать — в свое время плеймейкер челябинцев выступал за команду Тамбова.

Надо отдать должное гостям, они не сдавались до конца. Даже тогда, когда, казалось, исход противостояния уже решен. Показательным была последняя результативная атака хозяев — спринтерский подход под кольцо соперника Гладышева, скидка под трехочковую дугу и резкий перевод в угол на Никиту Перцева. Снайпер челябинцев не подвел, реализовав «трешку» за 12 секунд до финальной сирены — 83:80. В тактической борьбе, используя фолы, челябинцы довели матч до победы.

Завтра команды проведут повторный поединок. Он состоится во Дворце пионеров и школьников на Алом поле. Начало — в 19:00.