Челябинский баскетбольный клуб дал бой «Уралмашу» в повторном контрольном матче

Наша команда хоть и уступила (73:96), но заставила себя уважать

В челябинском Дворце пионеров и школьников завершился второй товарищеский матч между «Челбаскетом» и «Уралмашем». Гости из Екатеринбурга снова одержали победу, на этот раз со счетом 96:73. Но хозяева площадки достойно боролись с превосходящим в классе соперником: лишь в заключительном поединке уральцам удалось создать себе комфортное преимущество в счете и довести дело до победы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Вчера «Уралмаш», выступающий в Суперлиге-1, наглядно показал, что разница между двумя лигами очевидна. «Челбаскет» не уступил гостям разве что в желании и самоотдаче, но в других компонентах игры проиграл по всем статьям — 58:97. Сегодня был совсем другой рисунок игры, в котором преимущество гостей было не столь очевидно, как днем ранее.

Несмотря на то, что хозяевам удалось первыми забить, гости быстро завладели преимуществом и повели в счете. Катализатором атак уральцев стал разыгрывающий Антон Глазунов, переигрывавший своего оппонента. Мало того, что он умело дирижировал действиями партнеров, так еще и сам проявил себя в атаке.

Надежная игра первой пятерки дала возможность наставнику «Уралмаша» бросить в бой ближайший резерв уже в середине периода. Его визави предпочел точечные замены. В действиях хозяев в первые минуты наблюдался сумбур в атаке — челябинцы зачастую делали неподготовленные броски, сбивались на индивидуальные действия. Как результат — 18:29 после первого периода.

Казалось, гости по ходу матча будут только увеличивать преимущество, но не тут-то было. Рисунок игры заметно изменился после того, как челябинцы стали более цепко и плотно играть в обороне. Кроме того, наконец-то пошли броски у снайперов «Челбаскета». Не прошло и двух минут, как хозяева сократили разрыв в счете до 3 очков, совершив три подряд результативные атаки — 26:29. Они могли и выйти вперед, но дважды совершили грубые ошибки — нелепый выброс мяча из аута привел к контратаке соперника, а затем не реализовали выход «2 в 1».

«Вчера „Челбаскет“ не лучшим образом действовал в защите, а сегодня не давал нам возможности активней играть в атаке. Поэтому и игра получилась более ровной, с равными шансами на успех. Наверное, сейчас обоим командам есть над чем работать. Эти матчи дали возможность сыграться, почувствовать партнеров и ритм игры», — скажет после матча один из лидеров «Уралмаша», серебряный призер ОИ-2020 по баскетболу 3×3 Кирилл Писклов.

С его словами трудно не согласиться. Именно игра в защите во многом определяет класс команды высокого уровня. Но есть и еще один аспект, над которым тренерскому штабу «Челбаскета» предстоит серьезно поработать. Важно придать игру команды стабильность — уж слишком часто по ходу матча челябинцев «лихорадит», что приводит к необъяснимым провалам в разных линиях.

Впрочем, на площадке тем временем происходили удивительные вещи. «Челбаскет» продолжал биться на равных с «Уралмашем». И это при том, что хэдкоуч гостей Борис Ливанов, почуяв неладное, вновь бросил в бой всех своих лидеров. Мощный рывок под занавес второго периода позволил челябинцам до минимума сократить разрыв в счете: сначала Епанов в двух атаках сделал 3+2, а затем Никитенко поразил цель с дальней дистанции. И пусть гости ушли на перерыв с разницей в «+4», в этом матче еще ничего не было ясно.

Тем более, что после перерыва у «Челбаскета» подоспело солидное подкрепление. Поддержать челябинцев прибыл глава региона Алексей Текслер. Впрочем, гостям от этого было ни жарко, ни холодно — им тут же удались две результативные атаки. Но и этот удар игроки «Челбаскета» достойно приняли. Они продолжили гнуть свою линию, «вгрызаясь» за каждый мяч. Лидерские качества взял на себя Андрей Логинов. Две его результативных трехочковых броска «вернули» команду в игру, а за 2 минуты до конца периода на табло уже горели «56:56». Увы, ненадолго — два точных дальних попадания Александра Захарова вернули все на круги своя.

В заключительной четверти, к сожалению, борьбы не получилось. То ли силы хозяев паркета покинули, то ли гости включили «турбо-режим». Команда из Екатеринбурга забивала на любой вкус — в быстрых контратаках, позиционном нападении, через длинные поперечные розыгрыши мяча, с дальней дистанции... Все это вылилось в итоговые 96:73. Но счет, прямо скажем, не по игре. Да, «Уралмаш» и в этот день был объективно сильней, но не настолько, чтобы «Челбаскет» проигрывал в «-23».

«Я не сомневаюсь в том, что в скором времени „Челбаскет“ будет играть в Суперлиге-1. Приятно видеть, что в Челябинске возрождают баскетбол, есть много хороших перспективных ребят. Эти два матча были очень полезны для обеих команд», — сказал после матча наставник гостей Борис Ливанов.

«Мне понравилось физическое состояние ребят, их желание и самоотдача. Пока не хватает сыгранности, отработки наигранных комбинаций. Но это объяснимо: команда сильно обновилась, собралась три недели назад. Впереди еще много работы, но позитивные моменты в игре не могут не радовать», — добавил главный тренер «Челбаскета» Евгений Сорокин.