Челябинский баскетболист Андрей Зубков еще один сезон проведет в России

Он отказался от продолжения карьеры за границей, вернувшись в московский клуб «МБА-МАИ»

Самый титулованный и успешный челябинский баскетболист Андрей Зубков подписал новый контракт со столичным клубом «МБА-МАИ». Чемпион России в составе питерского «Зенита» рассматривал варианты продолжения карьеры за границей, но принял решение еще один сезон провести в российской Единой лиге. Информацию о новом соглашении с баскетболистом подтвердила пресс-служба БК «МБА-МАИ».

Большую часть карьеры Андрей Зубков провел в питерском «Зените», в составе которого и добился наивысшего достижения — титула чемпиона Единой лиги ВТБ. Кроме того, яркая и успешная игра центрового позволила ему получить вызов в национальную сборную России.

Однако в сезоне-2023/2024 Андрей Зубков стал получать меньше игровой практики в питерском клубе. Поэтому перебрался в Москву, подписав контракт с клубом «МБА-МАИ». Сезон в столице ему удался на славу — воспитанник челябинской СШОР-8 стал самым результативным игроком команды (в среднем около 15 очков за игру), несколько раз входил в символическую сборную тура Единой лиги ВТБ.

В летнее межсезонье-2025 руководство БК «МБА-МАИ» хотело оставить Андрея Зубкова в клубе, однако сам игрок не спешил подписывать со столичной командой новое соглашение. Он рассчитывал попробовать свои силы в другой стране. По различным причинам сделать это не удалось. Так Андрей Зубков подписал контракт с «МБА-МАИ» на новых условиях.

Напомним, что Андрей Зубков регулярно приезжает в Челябинск, дает мастер-класс воспитанникам местных баскетбольных спортшкол. Кроме того, в регионе проводятся состязания «Лига Андрея Зубкова», в которой принимают участие сильнейшие юниорские команды Челябинской области. Сам спортсмен в интервью корреспонденту ИА «Первое областное» честно признался, почему не спешит возвращаться в Челябинск и подписывать контракт с клубом «Челбаскет».