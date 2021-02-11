Челябинский бадминтонист занял третье место на соревнованиях в Саратове

Егор Катюшкин отличился на турнире «Хрустальный волан»

Челябинский бадминтонист Егор Катюшкин занял третье место на всероссийских соревнованиях. Старты, носившие название «Хрустальный волан», прошли в Саратове.



Воспитанник СШОР «Торпедо» стал обладателем бронзовой медали в одиночной категории среди участников в возрасте до 13 лет. Третье место он разделил с Даниилом Негановым из Башкирии.

«До призового места в других категориях спортсмену не хватило совсем немного очков. В парной и смешанной парной категории Егор Катюшкин занял пятую строчку итоговой таблицы»,— рассказали ИА «Первое областное» в управлении по физической культуре и спорту Челябинска.

Отметим, победу в мужском одиночном разряде одержал представитель Москвы Александр Сно. Второе место у бадминтониста из Татарстана Айназа Зайнеева. В женском разряде победу также праздновала москвичка Марина Тарасова, серебро завоевала Александра Херувимова из Татарстана, а третье место разделили между собой Юлия Баландина из Башкирии и Ралина Ахметова из Татарстана. Добавим, первые места в парных категориях достались представителям Москвы.