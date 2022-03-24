Челябинский атлет разработал футболки для установления рекордов в силовых видах спорта

Новая экипировка снижает риски разрыва сухожилий и мышц при поднятии тяжелых снарядов

Известный челябинский спортсмен, руководитель одного из городских фитнес-клубов, разработал современную экипировку для представителей силовых видов спорта. По словам Владимира Филя, новые футболки «Спасатель» и их модификации «Кольчуга» и «Катапульта», сшитые из прочной ткани, позволяют атлетам значительно улучшать собственные рекорды и снижают риски получения травм.

Идея создания современной экипировки пришла к спортсмену после того, как он получил сложную травму плеча. Атлет не спешил заканчивать со спортом, стал искать варианты, как продлить свою карьеру и показывать при этом стабильно высокие результаты в пауэрлифтинге.





Решение нашел в одном из магазинов продажи тканей. Владимир Филь обратил внимание на прочную и жесткую прорезиненную ткань 400 г/кв. м из трикотажа «Армани», нашел специалиста, который сшил для него пробный экземпляр — эластичную футболку. После этого, как признается сам атлет, у него результаты резко пошли в гору, а главное — прошли боли в плече при поднятии тяжестей. Своему изобретению он дал название «Спасатель».

«В первую очередь эта футболка защищает от риска получения разрывов сухожилий и мышц. И уже только потом позволяет улучшать свои результаты. Это происходит за счет компрессии, образующейся при сдавливании мышц, а также жесткости материала. Ткань футболки очень жесткая и поддается небольшому растяжению. А теперь представьте: если такую экипировку шить не под антропометрические данные атлета, а на 2—3 размера меньше? Она будет давить на суставы и мышцы, уменьшать кровоток. Организм в состоянии стресса начинает с этим бороться, выдавать больше кровообращения, а вместе с ним и витаминов во время работы с тяжелыми весами», — объясняет Владимир Филь.

Челябинский атлет стал экспериментировать, изучать свое же изобретение. Заметил рост в результатах и у своих подопечных. Так, спустя некоторое время появились модификации футболки для защиты разных групп мышц с соответствующими названиями — «Кольчуга» и «Катапульта». Первая ориентирована на защиту мышц спины, вторая скрывает эластичные резинки, которые используют атлеты на соревнованиях по паэурлифтингу. К слову, из-за особенностей ткани такие футболки практически невозможно надеть самостоятельно, нужна помощь напарника.

Используют ноу-хау челябинского разработчика представители разных видов спорта, но только в тренировочном процессе. Дело в том, что в соревнованиях представители общероссийских федераций не спешат дать разрешение на выступления в новой экипировке. Между тем в состязаниях по тому же пауэрлифтингу многие иностранные атлеты уже давно используют так называемые жимовые майки американского производства, которые по своему действию очень напоминают разработку челябинского атлета.

Владимир Филь пошел дальше: разработал компрессионные шорты, которые в большей степени подходят для представителей тяжелой атлетики. И снова-таки для того, чтобы уберечь суставы атлетам при их работе с большими весами. Их могут использовать и девушки, и малоподготовленные, начинающие спортсмены.

«Я сообщил президентам некоторых федераций о том, что эта экипировка реально работает и приносит результат. Одни из них никак не отреагировали, другие сомневаются. Наибольшую заинтересованность проявил президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга Андрей Репницын. На этой неделе планирую с ним встретиться и доказать положительный эффект от использования такой продукции в тренировочном и соревновательном процессах у атлетов», — добавляет Владимир Филь.

По словам челябинца, если в России на соревнованиях по жиму лежа спортсменам разрешат выступать в новой экипировке, это коренным образом может отразиться на общем уровне развития пауэрлифтинга, его массовости и популярности. При этом разработчик экипировки смотрит шире и уверяет, что такие футболки могут использовать в своих тренировках представители разных видов спорта — штангисты, стронгмены, боксеры, рукопашники, лыжники, теннисисты, гимнасты и другие. Атлеты смогут не только значительно улучшить свои результаты, но и избегать при этом травм и повреждений.