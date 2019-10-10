Челябинский альпинист хочет покорить Килиманджаро

Подняться на африканскую вершину он планирует в январе.

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Челябинский альпинист Данил Белоусов, покоривший в мае Эльбрус, планирует подняться на новую вершину. На этот раз в его планах высочайший стратовулкан Африки — Килиманджаро. Осуществить задуманное Данил планирует уже в январе 2020 года.

Корреспондент сайта «Первый областной» выяснил у альпиниста, как же он готовится к предстоящему восхождению, а так же, как планирует добраться до подножия стратовулкана.

«Морально я готов всегда. А вот физически начну готовиться за 3 месяца до восхождения. Буду систематически бегать на лыжах и плавать в бассейне. До горы планирую добраться стандартным маршрутом через Танзанию», — рассказал Данил Белоусов.

Его увлечение горами началось с детства: скаутский лагерь на Тургояке, Таганай. Также Данил побывал на горах Тянь-Шань, которые расположены в Центральной Азии на территории пяти стран, а также в горах Памира.

А вот взойти на высшую точку Европы Данил решил в январские праздники 2019 года. Имея опыт покорения гор, он решил это сделать без группы и гидов.

«С собой я снова планирую взять символику ХК „Трактор“ и книгу одного из лучших альпинистов 20-го века Анатолия Буркеева. Перед этим я восходил с этими вещами на Эльбрус», — рассказал Альпинист.

Также, челябинец планирует покорить все высочайшие точки семи континентов. И после того, как он взойдет на Килиманджаро, в планах будет подготовка к покорению горы в Южной Америке.

Помимо всего, Данил хочет показать челябинцам и всем интересующимся, каково же быть высоко-высоко в горах. Летом он планирует собрать группу для покорения Эльбруса, чтобы почувствовать красоту гор, отсутствие кислорода и чувство выполненной цели.

Связаться с Данилом Белоусовым и узнать все подробности о прошедших и предстоящих восхождениях можно в социальных сетях.