Челябинским сноубордистам подарили новый инвентарь для тренировок

В спортшколе № 5 занимаются 60 юных спортсменов

«На базе спортивного комплекса для сноубордистов созданы комфортные условия, у них есть возможность круглогодичных тренировок. Здесь летом можно оттачивать мастерство на роликах и скейтах, зимой кататься даже в вечернее время на специализированной освещаемой трассе»,

— отметили в управлении по ФКиС Челябинска.