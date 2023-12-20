В преддверии Нового года руководство Федерации сноуборда Челябинской области вручило сноубордистам из спортивной школы олимпийского резерва № 5 новый инвентарь. В отделении школы этим видом спорта занимаются 60 юных спортсменов, сообщает управление по ФКиС Челябинска.
В 2023 году в челябинской спортшколе № 5 по лыжным видам спорта открыли отделение по сноуборду. Новое направление получило большую популярность. Спортсменам приходилось ездить тренироваться на горнолыжный склон в Миассе и Златоусте. Однако сейчас они занимаются в лыжероллерном комплексе «Карпов пруд» в Челябинске.
«На базе спортивного комплекса для сноубордистов созданы комфортные условия, у них есть возможность круглогодичных тренировок. Здесь летом можно оттачивать мастерство на роликах и скейтах, зимой кататься даже в вечернее время на специализированной освещаемой трассе», — отметили в управлении по ФКиС Челябинска.
Федерация сноуборда Челябинской области подарила юным спортсменам новые сноуборды, ботинки. Воспитанники спортшколы рассказали, что рады таким подаркам и уже настроены тренироваться с большей силой.
Добавим, что ранее на первом этапе Кубка России в дисциплине «параллельный слалом» победу одержал воспитанник челябинской спортшколы по лыжным видам спорта Илья Витюгов. Ему удалось опередить трехкратного чемпиона мира Дмитрия Логинова из Красноярского края.
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