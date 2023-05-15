Тренерский штаб сборной определил состав молодежной сборной России U20 для подготовки к турниру Кубок Будущего, который пройдет с 27 по 30 мая в Минске. В национальную команду были вызваны шесть игроков из челябинских «Белых медведей» и магнитогорских «Стальных лис», сообщает пресс-служба ФХР.
В УТЦ «Новогорск» уже стартовали учебно-тренировочные сборы. Для подготовки и участия в турнире хоккеистов разделили на две команды. Руслан Хажеев, Артем Проничкин, Александр Филатов (все — «Белые медведи») и Роман Канцеров («Стальные лисы») заявлены за «Россию U20 красные», а защитник Вадим Лукин («Стальные лисы») и форвард Ярослав Яппаров («Белые медведи») — за «Россию U20 белые».
Кубок Будущего пройдет в Минске в арене «Чижовка» с 27 по 30 мая. Кроме двух команд сборной России в нем примет участие молодежная сборная Беларуси и сборная «Беларусь 21». Также в рамках кубка пройдет турнир в формате «3×3».
Полное расписание Кубка Будущего:
27 мая
11:00. Россия U20 красные — Беларусь U20
19:00. Беларусь 21 — Россия U20 белые
28 мая
14:00. Россия U20 красные — Беларусь 21
19:00. Беларусь U20 — Россия U20 белые
29 мая
Турнир «3×3»
16:00. Россия U20 красные — Беларусь U20
17:00. Россия U20 белые — Беларусь 21
18:00. Матч за третье место
19:00. Финал
30 мая
14:00. Россия U20 красные — Россия U20 белые
19:00. Беларусь U20 — Беларусь 21
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