Челябинских хоккеистов вызвали в состав молодежной сборной России

Шесть южноуральских игроков выступят на турнире Кубок Будущего в Минске

Тренерский штаб сборной определил состав молодежной сборной России U20 для подготовки к турниру Кубок Будущего, который пройдет с 27 по 30 мая в Минске. В национальную команду были вызваны шесть игроков из челябинских «Белых медведей» и магнитогорских «Стальных лис», сообщает пресс-служба ФХР.



В УТЦ «Новогорск» уже стартовали учебно-тренировочные сборы. Для подготовки и участия в турнире хоккеистов разделили на две команды. Руслан Хажеев, Артем Проничкин, Александр Филатов (все — «Белые медведи») и Роман Канцеров («Стальные лисы») заявлены за «Россию U20 красные», а защитник Вадим Лукин («Стальные лисы») и форвард Ярослав Яппаров («Белые медведи») — за «Россию U20 белые».



Кубок Будущего пройдет в Минске в арене «Чижовка» с 27 по 30 мая. Кроме двух команд сборной России в нем примет участие молодежная сборная Беларуси и сборная «Беларусь 21». Также в рамках кубка пройдет турнир в формате «3×3».

Полное расписание Кубка Будущего:



27 мая

11:00. Россия U20 красные — Беларусь U20

19:00. Беларусь 21 — Россия U20 белые



28 мая

14:00. Россия U20 красные — Беларусь 21

19:00. Беларусь U20 — Россия U20 белые



29 мая

Турнир «3×3»

16:00. Россия U20 красные — Беларусь U20

17:00. Россия U20 белые — Беларусь 21

18:00. Матч за третье место

19:00. Финал



30 мая

14:00. Россия U20 красные — Россия U20 белые

19:00. Беларусь U20 — Беларусь 21