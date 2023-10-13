Тренерские штабы молодежной и юниорской сборной России определили составы для подготовки к турниру Кубок Будущего, который состоится с 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге. В национальные команды были вызваны семь игроков из челябинских «Белых медведей» и магнитогорских «Стальных лис», сообщает пресс-служба МХЛ.
В состав юниорской сборной U18 вошли два форварда «Белых медведей» — Степан Горбунов и Андрей Матюшин. А тренерский штаб молодежной команды России U20 вызвал вратаря Руслана Хажеева («Белые медведи»), защитников Кирилла Жукова («Стальные лисы»), Артема Щучинова («Белые медведи»), а также нападающих Михаила Грасса («Стальные лисы») и Александра Рыкова («Трактор»).
Кубок Будущего — это международный турнир, который пройдет с 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге. В нем сыграют молодежные сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская сборная России U18. Юниоры стартуют на турнире матчем против сборной Белоруссии U20.
Добавим, что накануне хоккеисты челябинских «Белых медведей» одержали вторую победу подряд в чемпионате МХЛ. На выезде в Новокузнецке челябинцы победили местных «Кузнецких медведей» со счетом 3:0. Наша команда поднялась на 2-е место в дивизионе «Золотой» Восточной конференции.
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