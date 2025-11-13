Челябинских активистов проекта «5 верст» отметили на конференции в Москве

Их поблагодарили за пропаганду ЗОЖ на всероссийском уровне

Активисты челябинского отделения всероссийского движения «5 верст» вернулись с конференции в Москве, на которой представили успешный опыт развития проекта в регионе. В столице оценили то, как в южноуральской столице пропагандируют здоровый образ жизни и еженедельные легкоатлетические старты для всех желающих, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинскую область на конференции представляли амбассадор по Уральскому региону Анастасия Соколова, а также ключевые волонтеры двух местных локаций: Агата Кудревская («Экопарк»), Виктория Мерлинова и Лидия Царева (Лесопарковая). Руководители всероссийского движения «5 верст» лично поблагодарили активистов из Челябинска за вклад в популяризацию здорового образа жизни и вручили им благодарности.

Проект «5 верст» успешно продолжает традиции парковых забегов в России. В Челябинске старты проводятся с 2015 года, а после перезапуска под новым брендом с июня 2022 года команды провели уже 369 мероприятий, объединивших более 2000 участников. Еженедельно на дистанцию выходят свыше 100 человек.

«Наша общая цель — победить „диван“ и помочь тысячам людей улучшить качество жизни через простую и доступную активность. Мы не просто проводим старты, а развиваем волонтерское движение и создаем сообщество единомышленников», — говорит амбассадор проекта «5 верст» в Челябинской области Анастасия Соколова.

Справка

«5 верст» — это крупнейшая в России сеть бесплатных еженедельных парковых забегов на 5 километров. Дистанцию можно преодолеть бегом или пешком. Проект целиком организован силами волонтеров и нацелен на массовое вовлечение людей в регулярную физическую активность.

Отметим, что в Челябинске еженедельные парковые легкоатлетические старты проходят по субботам в 9:00 в двух локациях — городском бору за памятником Курчатову и «Экопарке». Присоединиться к движению могут все желающие бесплатно. Вся необходимая информация размещена на официальных ресурсах проекта в соцсети «ВКонтакте».