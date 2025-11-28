Челябинские врачи поставили на ноги конькобежку после сложнейшей операции на мениске

Софья Тетерятникова из-за травмы колена планировала уходить из спорта

Одно неверное движение на тренировке — и карьера под угрозой. Так могла бы закончиться история конькобежки Софьи Тетерятниковой. Разрыв крестообразных связок и мениска, дорогие операции, долгое восстановление и никаких гарантий. Казалось, путь в спорт закрыт. Но ее спасение пришло из Челябинска! Врачи ЧОКБ провели сложнейшую операцию, используя уникальную «прошивалку» для мениска, и помогли Софье не просто встать на ноги, а вернуться к тренировкам. Эта история о том, что даже в самой сложной ситуации есть надежда, а современная медицина и профессионализм творят чудеса.

Роковой случай на тренировке

Травма, приведшая к разрыву передней крестообразной связки колена, случилась на тренировке в самый разгар соревновательного сезона. Все произошло очень быстро, неудачно исполненный технический элемент — колено ушло внутрь, и резкая боль в суставе. Как и многие атлеты, Софья сначала не придала этому значения. Надежда на авось и огромный объем проделанной работы — до стартов оставался всего месяц — заставили ее игнорировать тревожные сигналы.

«Резкая боль прошла, и после этого я уже нормально ходила, ничего не чувствовала. Ну, похромала пару дней... Сыграл спортивный фактор, наша великая русская надежда, что все пройдет», — вспоминает Софья Тетерятникова.

Лишь когда нога перестала слушаться окончательно, стало ясно: ситуация серьезная. МРТ показала обширный разрыв связки, требующий операции.

Восемь месяцев — это как приговор! В поисках выхода из тупика

Полученная в Подмосковье травма поставила спортсменку перед сложным выбором. Встал вопрос: где оперироваться? Варианты были неутешительными, а их было всего три. В Коломне дорого и со своими «подводными камнями», в Екатеринбурге также цена «кусачая» — около 200 тысяч рублей, а еще и долгое восстановление после операции — от 6 до 8 месяцев. Для спортсмена в соревновательный период такой срок — это приговор. Спортсменка уже отчаялась и всерьез начала думать над тем, чтобы повесить коньки на гвоздь.

«Я наивно полагала, что через пару месяцев буду снова на льду и успею к декабрьскому чемпионату. Но врач мне сказал период восстановления: 8 месяцев! Это звучало как приговор и выбило почву из-под ног. Вообще-то я не эмоциональный человек, но тут не сдержалась и разрыдалась прямо в кабинете врача. В тот миг мир словно рухнул», — вспоминает Софья.

Спасением для нее стал совет подруги, которая делала похожую операцию в Челябинске. Кстати, она тоже спортсменка — наша землячка Мария Гудошникова. Попав на прием в ЧОКБ к травматологу-ортопеду Сергею Зайцеву, Софья получила шанс.

Уникальная операция и шанс на возвращение

МРТ показала разрыв правой крестообразной связки и мениска. Разрыв блокировал движения в суставе. Было принято решение об экстренной операции, которую выполнили в ЧОКБ. Во время артроскопической операции по реконструкции связочного аппарата была выполнена пластика передней крестообразной связки.

Благодаря показаниям для экстренной реабилитации, уже через 9—10 дней после приема ее госпитализировали и прооперировали.

«Уникальность случая в том, что к дню операции у нас был специфический инструмент — специальная „прошивалка“, которая позволяет сшивать именно такие, поперечные и оскольчатые разрывы мениска. Это принципиально сохраняет всю биомассу мениска. Без этого колено осталось бы нестабильным, возросла бы нагрузка на хрящ, что привело бы к раннему артрозу и постоянным болям уже в зрелом возрасте. Благодаря этой методике, у спортсменки всё должно быть хорошо», — отметил врач-ортопед ЧОКБ Сергей Зайцев.

Спортивные травмы — это системная проблема

Несмотря на то, что на долю спортивного травматизма приходится всего от 2% до 5% от общего числа всех травм, их последствия особенно разрушительны. Чаще всего страдают крупные суставы — колени и плечи.

«Проблема в том, что часто спортом люди начинают заниматься с раннего детства. И именно травма в возрасте 16—17 лет нередко становится главной причиной, по которой потенциально талантливый спортсмен теряет свои профессиональные качества и будущее в спорте. Мне эта тема близка и понятна, потому что я сам много лет занимаюсь спортом и тоже периодически травмируюсь», — говорит главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман.

Ключевая проблема современной медицины часто заключается в разобщенности. Пациент с серьезной травмой может столкнуться с тем, что ему провели операцию, но не обеспечили реабилитацию, или наоборот. Случай с конькобежкой Софьей Тетерятниковой — из их числа.

«Он наглядно показывает, что успех в современной травматологии — это не вопрос везения. Реальный шанс на выздоровление появляется только тогда, когда совпадают три условия: наличие технических возможностей, экспертные знания врачей и правильно организованный процесс, включая вопросы финансирования. Самое главное — комплексность. Мы не можем сегодня прооперировать одну часть проблемы, а завтра — другую. Все необходимо делать за один процесс, максимально полно восстанавливая все поврежденные структуры сустава», — говорит заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 ЧОКБ, главный травматолог Минздрава Челябинской области Леонид Полляк.

Врачи отмечают, что работа со спортсменами имеет свои преимущества. У них отличный мышечный корсет, высочайшая дисциплина и понимание своего тела. Поэтому реабилитация у них проходит быстрее и эффективнее.

Впрочем, порвать «кресты» в спорте — одна из самых распространенных травм. И у атлетов восстановление занимает, как правило, очень много времени. Нынешний сезон Софья Тетерятникова уже пропустит и только через полгода сможет потихоньку начинать легкие тренировочные упражнения.

«Не надейтесь на авось»: урок, который вынесла спортсменка

Сейчас Софья активно ведет блог, где подробно рассказывает о своей операции и восстановлении. Своим коллегам-спортсменам она передает главный урок, вынесенный из этой ситуации.

«Самое главное правило, которое я теперь знаю на своем опыте: если чувствуете резкую боль во время падения, не надейтесь на чудо. Скорее всего, это порвана связка. Идите сразу, делайте МРТ, не испытывайте судьбу. Не надейтесь, потому что у спортсмена счет идет на недели. Если всё серьезно — ложитесь на операцию», — говорит Софья.

Своим лечащим врачам в Челябинске спортсменка благодарна безмерно. Именно их профессионализм и человеческое отношение дали ей возможность снова мечтать о льде и верить, что все получится. Ее история — это не только о травме, но и о том, что даже в самой сложной ситуации нельзя сдаваться, а нужно искать и находить выход.

В заключение спортсменка отметила, что период восстановления дал ей время на чтение и размышления, что помогло переосмыслить свой путь и с новой силой продолжить карьеру в шорт-треке.

Фото: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»); пресс-служба Союза конькобежцев России и из личного архива Софьи Тетерятниковой