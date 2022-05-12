Челябинские волейболистки завоевали золото первенства России

Команда «Юность-Метар» выиграла турнир среди девушек 2006—2007 годов рождения

В Воронеже завершился финал первенства России по волейболу среди женских команд 2006—2007 годов рождения. Спортсменки из челябинской спортшколы «Юность-Метар» завоевали титул сильнейших в стране, выиграв все свои поединки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В финальном раунде соревнований были представлены 12 сильнейших команд страны. На групповом этапе они были разбиты на 2 группы — по 6 коллективов в каждой. Челябинки из спортшколы «Юность-Метар» одержали уверенные победы и 10 очками заняли первое место в группе.

Сложным и упорным получился решающий поединок за золото. В нем южноуральской команде противостояли соперницы из Вологодской области. Исход поединка решался в заключительной, 5-й партии, где успех сопутствовал челябинским волейболисткам — 17:15.

Напомним, что челябинская школа по волейболу «Юность-Метар» считается одной из сильнейших в России. Ежегодно воспитанницы спортшколы становятся победителями первенств страны по различным возрастам, финишируют в тройке призеров в Кубке молодежной лиги.