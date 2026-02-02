Челябинские волейболистки выиграли Суперфинал турнира «Локоволей»

Самым ценным игроком соревнований была признана Арина Родионова

Сборная команда Челябинской области по волейболу стала победителем международного турнира «Локоволей» среди девушек 2009—2010 годов рождения. В упорном финальном матче, прошедшем в Минске, наши спортсменки одержали победу над сверстницами из Калининградской области со счетом 2:1, сообщает результаты Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Суперфинал международного турнира прошел в Минске. В нем приняли участие восемь юниорских команд из России, Беларуси, КНДР и Республики Крым. Успешно в нем выступила сборная Челябинской области. Подопечные Екатерины Стальмаковой без поражений прошли турнир и вышли в финал соревнований.

Решающий матч за золото получился упорным и драматичным. В нем челябинки уступили в первом сете соперницам из Калининградской области (26:28), но проявили характер и выиграли две следующие партии (25:18 и 16:14), завоевав золото.

Волейбол. «Локоволей». Девушки. Финал

Челябинская область — Калининградская область — 2:1 (26:28, 18:25, 16:14).

Итоговое распределение мест:

1. Челябинская область.

2. Калининградская область.

3. Республика Беларусь.

4. КНДР.

5. Краснодарский край.

6. Республика Крым.

7. Новосибирск.

8. Красноярский край.

Две спортсменки из нашей сборной были удостоены персональных наград. Так, Наталья Воропаева получила звание лучшей связующей турнира, а Арина Родионова признана самым ценным игроком (MVP).