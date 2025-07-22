Челябинские волейболистки выиграли Спартакиаду молодежи России

На турнире в Костроме отличились спортсменки не старше 19 лет

Уверенную победу на VI летней Спартакиаде молодежи России одержала сборная Челябинской области. На соревнованиях в Костроме среди спортсменок не старше 19 лет отличились подопечные Натальи Шестаевой. Южноуральская сборная прошла турнир без поражений, а в финале уверенно победила соперниц из Москвы — 3:1, сообщает результаты соревнований Всероссийская федерация волейбола.

На групповом этапе челябинские волейболистки одержали четыре победы в четырех матчах. Так, наши спортсменки выиграли у соперниц из Ростовской (3:0), Иркутской (3:0) и Вологодской (3:2) областей, а также у девушек из Санкт-Петербурга (3:0). Челябинки, заняв первое место в группе, вышли в решающую стадию турнира.

Но и здесь, в «Финале четырех», подопечные Натальи Шестаевой проблем не испытали. В первом поединке наши спортсменки выиграли в уральском дерби у соперниц из Свердловской области (3:0).

В матче за золото Челябинской области противостояли столичные волейболистки. Они навязали борьбу и даже выиграли один сет, но победа досталась южноуральской команде — 3:1 (25:16, 25:17, 23:25, 25:7).

В южноуральской сборной чемпионками стали: Милена Надточий, Ирина Даньшина, Елизавета Иванова, Любовь Печенкина, Виктория Невзорова, Ева Никитина, Арина Хабарова, Анастасия Коновалова, Василиса Фролова, Татьяна Усова и Анна Корягина.