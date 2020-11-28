Челябинские волейболистки сыграют с московским «Динамо»

Матч пройдёт в Челябинске со зрителями.

Сегодня, 28 ноября, челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» проведёт матч с московским «Динамо» в 13 туре регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Игра пройдёт в челябинском спортивном комплексе «Метар-Спорт» на улице Черкасской, 1. Зрители могут как посетить игру лично, так и посмотреть прямую трансляцию на «Первом областном».

«Матч пройдёт со зрителями. Количество билетов ограничено — 200 штук. Бесплатные билеты будут раздаваться на входе в „Метар-Спорт“. С собой обязательно иметь маску и перчатки»,— сообщили в пресс-службе клуба.

Отметим, в составе московского «Динамо» выступает воспитанница челябинской школы волейбола Екатерина Енина.

Начало матча в 18:00 по челябинскому времени. Посмотреть прямую трансляцию игры можно на сайте 1obl.tv. Не пропустите!