Челябинские волейболистки сыграют против спортсменок из Санкт-Петербурга

Посмотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Метар» — «Ленинградка» можно на сайте 1obl.tv

Сегодня, 27 декабря, челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» сыграет с командой «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Заключительная в этом году игра пройдет в рамках чемпионата России в Челябинске.

«В этом сезоне в „Ленинградке“ много опытных и титулованных игроков, при этом соотношение по новичкам и старожилам примерно 50/50. Полностью без изменений осталась пара связующих: Наталья Непомнящих и занявшая пост капитана Анна Матиенко. Остались в составе три блокирующих: Екатерина Полякова, Елена Гендель и Анна Лунева. На позицию либеро из Красноярска вернулась Светлана Крючкова, параллельно занявшая пост играющего тренера. Также в этом амплуа неизменно трудится дочь главного тренера Мария Тисевич, плюс добавилась Наталья Някина из „Липецка“»,— сообщили в пресс-службе клуба «Динамо-Метар».

Матч пройдет в спортивном комплексе «Метар-Спорт», расположенном на улице Черкасской, 1. Поддержать любимую команду можно прямо на трибунах, однако стоит поторопиться, поскольку входных билетов всего 200. Вход в здание осуществляется исключительно в масках и перчатках. Если же попасть на трибуны не получится, то прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv. Начало — в 18:00 по челябинскому времени. Присоединяйтесь!