Челябинские волейболистки проиграли своим соперницам из Красноярска

Итоговый счет составил 3:2 в пользу команды «Енисей»

Сегодня, 24 января, челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» вновь проиграл своим соперникам — команде «Енисей» из Красноярска в рамках 20 тура чемпионата России Суперлига Париматч. Итоговый счет составил 3:2. Отметим, этот матч прошел для южноуральских девушек на выезде.

Первая партия завершилась со счетом 18:25 в пользу клуба «Динамо-Метар». По результатам второй партии удача также оказалась на стороне челябинских спортсменок — счет 23:25. В ходе третьей партии участницы команды «Енисей» буквально вырвали победу у спортсменок клуба «Динамо-Метар» — счет составил 25:23. Четвертая партия тоже завершилась победой девушек из Красноярска со счетом 25:19. Тогда было решено проводить тай-брейк. Но и в ходе итоговой партии челябинские спортсменки не смогли отыграться: счет составил 15:10 в пользу «Енисея».

Напомним, 22 января спортсменки «Динамо-Метар» также уступили своим соперницам из Красноярска: итоговый счет составил 0:3 в пользу «Енисея».

Следующий матч пройдет 3 февраля в Липецке: челябинские волейболистки сразятся с участницами одноименного клуба.