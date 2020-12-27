Челябинские волейболистки проиграли питерской «Ленинградке»

Матч завершился со счетом 2:3

Сегодняшний, заключительный в этом году, матч между челябинским волейбольным клубом «Динамо-Метар» и клубом «Ленинградка» из Санкт-Петербурга завершился победой питерских спортсменок. Итоговый счет составил 2:3.

Участницы клуба «Динамо-Метар» обыграли своих соперниц во время первой партии: счет составил 25:19. Во второй партии спортсменки из «Ленинградки» смогли отыграться: партия завершилась со счетом 20:25. По результатам третьей партии челябинские волейболистки вновь обыграли гостей из Санкт-Петербурга: счет составил 25:23. Во время четвертой партии девушки из «Ленинградки» снова приблизились к заветной победе: партия завершилась со счетом 19:25 и не в пользу «Динамо-Метар». Во время тай-брейка питерские спортсменки вновь обыграли челябинскую команду и стали победительницами.

Как отметили болельщики в социальных сетях, эта победа далась «Ленинградке» очень непросто. Но, стоит отметить, игра завершилась с довольно небольшой разницей в счете.

Следующий матч пройдёт 4 января 2021 года. Спортсменки из клуба «Динамо-Метар» сыграют с командой из Подмосковья «Заречье-Одинцово». Не пропустите!