Челябинские волейболистки проиграли московскому «Динамо»

Матч завершился со счётом 1:3 в пользу гостей.

Прошедший накануне волейбольный матч между челябинским клубом «Динамо-Метар» и московским «Динамо» завершился победой последних. Итоговый счёт — 1:3. Главный тренер южноуральских спортсменок Захар Пилипенко назвал игру не очень удачной для «Динамо-Метар», однако, по его мнению, играя против сильного соперника, спортсмен сам становится сильнее.

«Считаю, что у нас достаточно боевая и хорошая команда, которая способна конкурировать на высоком уровне. Нам хватает хороших исполнителей, которые провели достаточное количество матчей в Суперлиге, поэтому не вижу проблем играть с сильным соперником. Наоборот, только плюсы, ведь играя против сильного соперника, сам становишься сильнее. Команда находится в отличном настроении, все хотят проявить себя. Поэтому настрой будет запредельный, остаётся только выходить и играть!»— прокомментировал матч Захар Пилипенко.

Первая партия осталась за южноуральскими спортсменками. Во второй партии счёт сравнялся. Третья партия тоже оказалась более удачной для московских спортсменок: счёт 1:2. И четвёртая партия принесла победу московскому «Динамо».

Таким образом, московские спортсменки одержали уже 12 победу в матче 13 тура чемпионата России по волейболу среди женщин и являются лидерами Суперлиги. Челябинская команда расположилась на 13, предпоследнем, месте.