Челябинские волейболистки одержали третью победу на этапе Кубка России

«Динамо-Метар» продолжает беспроигрышную серию

Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» в четверг, 8 сентября, одержали победу в матче с командой «Уралочка-НТМК» (г. Екатеринбург) на предварительном этапе Кубка России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинки обыграли соперниц со счетом 3:2 (20:25, 26:24, 23:25, 25:21, 15:13).

Ранее, 7 сентября, со счетом 0:3 (19:25, 22:25, 15:25) южноуральским спортсменкам уступили волейболистки из клуба «Омь» (г. Омск).

Таким образом, на счету «Динамо-Метар» три победы в трех матчах предварительного этапа.