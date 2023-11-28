Челябинские ветераны СВО завоевали пять медалей на «Кубке защитников Отечества»

Состязания в Уфе прошли по шести спортивным дисциплинам

В Уфе завершились межрегиональные комплексные соревнования среди ветеранов СВО — «Кубок защитников Отечества». В них приняли участие ветераны боевых действий из Приволжского и Уральского федеральных округов — более 120 атлетов из 20 регионов. В программе соревнований были представлены шесть спортивных дисциплин, в которых южноуральские бойцы завоевали пять медалей, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Местом их проведения стал Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой. Соревновательная программа включала в себя шесть спортивных дисциплин: волейбол сидя, пулевая стрельба, стрельба из лука, пауэрлифтинг, армрестлинг, настольный теннис.

Челябинскую область представляли четыре спортсмена — ветерана СВО: Наиль Хабибуллин, Сергей Недовизин, Александр Сазонов, Марс Ахметов. Наши ребята заняли второе место в командном зачете. Самое большое количество медалей среди них забрал челябинец Сергей Недовизин с нарушением слуха и зрения.

Мужчина получил тяжелую травму на СВО: взрывная волна от танкового выстрела привела к контузии. После этого работа органов чувств стала постепенно ухудшаться. За героические поступки Сергей был награжден медалью ордена «За услуги перед Отечеством» II степени. Инвалидность не сломила бойца. Вернувшись с СВО, Сергей вспомнил о своей давней страсти к армрестлингу. Став чемпионом областного турнира, он начал подготовку к межрегиональному Кубку, организованному Фондом «Защитники Отечества».

«Я не только в армрестлинге участвовал, но и в пауэрлифтинге. И тренировался, как обычно, а потом понял, что на этом Кубке другой порядок проведения. То есть обычно спортсмен лежит и упирается ногами в пол, это дает дополнительные 10 кг, и легче вес поднять. А на Кубке, в силу инвалидности ветеранов, мы отжимали, держа ноги горизонтально на скамье. Так намного тяжелее», — делится Сергей Недовизин.

Тренировки сделали свое дело, ветеран СВО взял не только золото в дисциплине пауэрлифтинг, но и две серебряные медали в армрестлинге.

Самый молодой участник команды, 22-летний Александр Сазонов, вернулся с СВО в феврале этого года. В результате разрыва снаряда парень получил тяжелое ранение и лишился части правой ноги. Сейчас проходит реабилитацию и привыкает к жизни с протезом. Спорт играет в восстановлении ключевую роль.

«Армрестлинг — это один из видов нашей реабилитации. После ампутации мышцы атрофируются, страдает весь организм. Спина, ноги, плечевой отдел, грудные мышцы — тренировки помогают им вернуть былую мощь», — объясняет Александр Сазонов.

Организатором Кубка выступил Фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению президента РФ.