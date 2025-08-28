Челябинские ветераны СВО сразятся за Кубок защитников Отечества

На соревнованиях в Тюмени они поборются за награды в 10 видах спорта

В Тюмени стартовал Кубок полномочного представителя президента РФ в УрФО для ветеранов СВО. Челябинская область делегировала на соревнования 40 спортсменов. Они сразятся за Кубок защитников Отечества в 10 видах спорта, сообщает региональный Минспорт.

В соревнованиях принимают участие ветераны боевых действий из всех регионов УрФО. Главная их цель — поддержать тех, кто вернулся после службы в армии, а инициатором проведения выступил полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.

Челябинская область делегировала на состязания в Тюмень 40 участников. Им предстоит побороться за медали в 10 дисциплинах. Среди них — легкая атлетика, армрестлинг, стрельба из пневматической винтовки и лука, настольный теннис, плавание, пауэрлифтинг, мини-футбол, волейбол сидя, метание ножа и шахматы.

Соревнования в Тюмени пройдут еще четыре дня и завершатся 31 августа.