Челябинские ученые обсудили, как бороться с тильтом у киберспортсменов

Научная конференция в ЮУрГУ затронула и многие другие аспекты в развитии инновационных видов спорта

В Южно-Уральском государственном университете состоялась X Международная научная конференция «Инновации в спорте, туризме и образовании icISTIS-2025». Одной из самых обсуждаемых тем стало проявление тильта у студенческой молодежи — состояния, когда эмоции мешают концентрации и логическому мышлению в стрессовых ситуациях, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На научную конференцию в Институт спорта и сервиса ЮУрГУ прибыли эксперты и специалисты в области спорта из восьми стран и разных уголков России. В течение двух дней они обсуждали актуальные вопросы в области спорта на пленарных сессиях, открытых дискуссиях и секционных докладах.

Среди них важной темой стала планерная дискуссия об информационных технологиях в спорте. Ее модераторами стали доктора биологических наук Анна Ненашева и Павел Байгужин. В одном из секционных докладов затронули вопрос о проявлении тильта у современной молодежи. Рассказал о половых проявлениях тильта координатор программы развития киберспорта, доцент кафедры спортивного совершенствования Александр Беленков.

В молодежном сленге «тильт» — это состояние эмоциональной нестабильности, ситуация, при которой сильные эмоции мешают сосредоточиться и мыслить логично. В состоянии тильта людям свойственно проявлять агрессию, раздражаться или, наоборот, уходить в апатию и бездействие.

«Сегодня уйти в тильт, то есть потерять контроль над эмоциями, может кто угодно независимо от того, подвержен ли он азарту или нет. Да, такая проблема существует у тех, кто слишком много времени проводит за компьютерными играми. Наша задача — научить молодежь управлять эмоциями, контролировать время и ресурсы. В университетской киберспортивной школе мы помогаем студентам развивать эти навыки», — отметил Александр Беленков.

Как избежать тильта? Эксперты предложили простые, но эффективные методы борьбы с тильтом: сделать паузу и переключить внимание, использовать дыхательные техники, чтобы снизить уровень тревоги, перенаправить фокус на нейтральные или позитивные объекты вокруг, вербально выразить эмоции, не накапливая агрессию, добавить физическую активность для выброса эндорфинов.

Получается, что проблема «тильта» является актуальной психологической проблемой у современной молодежи. Сегодня с эмоциональным срывом и потерей концентрации может столкнуться любой. ЮУрГУ видит свою задачу в том, чтобы вооружить студентов простыми и работающими методами самоконтроля, которые помогут им оставаться собранными в любой стрессовой ситуации.

«Ежегодно наше мероприятие объединяет ученых, студентов и профильные организации для обмена опытом. В университете ведется системная работа по подготовке киберспортсменов, развиваются исследования в области здорового питания, туризма и педагогических технологий», — подчеркнул директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Конференция в Челябинске также стала площадкой для представления более 100 научных проектов и разработок. От лица министра спорта Челябинской области были вручены благодарственные письма студентам и сотрудникам Института спорта, туризма и сервиса за организацию и проведение Межвузовского студенческого фиджитал-фестиваля «Ю‑фиджитал» — этот проект является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь».