Во Владивостоке завершился командный чемпионат России по тхэквондо. Сборная команда Челябинской области завоевала два золота в командной программе, сообщает региональный Минспорт.
В общей сложности челябинцы завоевали восемь наград кубка страны и два золота на командном чемпионате. Первое золото чемпионата России у женской команды, в ее составе: Татьяна Минина, Кристина Прокудина, Анна Сучилова, Анастасия Бакланова, Полина Аржевитина. Вторая награда высшей пробы принадлежит смешанной команде, где выступили Вячеслав Минин, Данил Юрченко, Маргарита Близнякова и Анна Пеконкина.
Напомним, что южноуральские спортсмены завоевали медали на Кубке России по тхэквондо. Победу на турнире одержала Татьяна Минина. Спортсмены в составе сборной Челябинской области завоевали шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые.
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