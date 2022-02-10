В Калининграде состоялся международный турнир по олимпийскому тхэквондо Konig Open. Ученики команды СШОР «Корё» завоевали четыре награды золотого достоинства и две бронзового, сообщает пресс-служба спортивной школы «Корё».
В этом году турнир собрал рекордное количество участников. Более 500 спортсменов из Калининграда, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Челябинска, Магнитогорска, Норильска и Севастополя приняли участие в соревнованиях.
Подопечные тренера Артура Алексеевича Комарова отлично показали себя на состязаниях. Золотые медали завоевали Обвинцева Алиса (51кг), Губанов Никита (61 кг), Герасименко Илья (53 кг) и Бушуева Ольга (55 кг). А награду бронзового достоинства выиграли Новиков Арсений (45 кг) и Князев Артем (55 кг).
Напомним, что в ноябре прошлого года челябинские спортсменки завоевали медали на чемпионате мира по тхэквондо. Также в Челябинске утвердят проект строительства школы тхэквондо.
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