Челябинские тхэквондисты завоевали пять медалей первенства России

На счету южноуральской команды — две серебряные и три бронзовые награды

Сегодня, 9 июня, в Калининграде завершилось первенство России по тхэквондо среди спортсменов до 14 лет, в котором приняли участие более тысячи ребят из 53 регионов страны. Сборная команда Челябинской области завоевала пять медалей, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Серебряными призерами первенства страны стали Никита Губанов (61 кг) и Илья Герасименко (57 кг). Спортсмены тренируются под руководством Артура Комарова. Бронзовые награды на свой счет записали: Златослава Елина (59 кг, тренеры Александр Никифоров и Михаил Пузиков), Эвелина Козлова (+59 кг, тренер Артур Комаров) и Евгения Пучкина (41 кг, тренеры Денис и Сергей Филимоновы, Павел Абраменков, Юлия Кустова). Еще несколько молодых и перспективных ребят из Челябинска остановились в шаге от пьедестала почета.

Впереди у тхэквондистов Челябинской области большие планы на летний период. Спортсменов ждут летняя спартакиада учащихся России и Всероссийская универсиада. А лидеры в олимпийском тхэквондо, входящие в состав национальной сборной команды России, уже находятся на тренировочных мероприятиях в Кисловодске. Среди них — Татьяна Минина, Маргарита Близнякова и Кристина Прокудина. С ними работают местные специалисты, входящие в состав тренерского штаба сборной России, — Дмитрий Тарасов и Александр Энс.