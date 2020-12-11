Челябинские тхэквондисты завоевали пять медалей на Кубке России

Соревнования проходят в Воронеже.

Пять челябинских спортсменов завоевали медали на Кубке России по тхэквондо, проходящем в Воронеже. Четыре награды заработали девушки: в их активе две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Обладателем ещё одной награды стал Константин Минин.



Золотые награды завоевали Анастасия Бакланова и Татьяна Минина. Второе место на свой счёт записала Кристина Прокудина, а на бронзу в состязаниях выступила Маргарита Близнякова. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе управления физической культуры и спорта Челябинска, девушки выступали в трёх весовых категориях. Единственная награда в мужских соревнованиях — у Константина Минина, он заработал бронзовую медаль.

«Девушки Южного Урала завоевали четыре медали. Две из них у Татьяны Мининой и Кристины Прокудиной. Татьяна стала сильнейшей среди женщин в весовой категории до 57 килограммов, в финале взяв верх над соперницей из Татарстана Алёной Миронюк. А Кристина Прокудина получила серебряную медаль в весовой категории до 62 килограммов, совместно с наставниками отказавшись от финального боя из-за травмы колена»,— рассказали в городском управлении физической культуры и спорта.

Отметим, что девушки выступают за различные спортивные школы — «Коре», «Юный Динамовец» и «Буревестник». Добавим, поединки в индивидуальном первенстве завершатся в пятницу, 11 декабря. После чего стартует командный чемпионат России по системе «стенка на стенку». Он пройдёт в трёх видах программы — среди мужских, женских и смешанных команд.