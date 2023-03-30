В Нижнем Тагиле прошли чемпионат и первенство УрФО по тхэквондо ГТФ, где выступили более 350 спортсменов. Сборная Челябинской области вошла в тройку призеров в командном зачете и отобралась на Кубок России, сообщает региональный Минспорт.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ЯНАО, ХМАО. Южный Урал на турнирах представляли спортсмены спортивных школ «Конас» и «Каскад».

На первенстве России сборная Челябинской области завоевала 19 медалей различного достоинства. В командных соревнованиях по тхэквондо ГТФ южноуральцы завоевали одну золотую и три бронзовые медали. Кроме того, в фестивале юных спортсменов челябинцы добыли еще восемь наград.

Челябинка Татьяна Минина завоевала золото на Открытом кубке Республики Беларусь по тхэквондо
Добавим, что челябинка Татьяна Минина завоевала золото на Открытом кубке Республики Беларусь по тхэквондо. На соревнованиях в Минске южноуральская спортсменка провела три победных поединка.