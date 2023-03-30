В Нижнем Тагиле прошли чемпионат и первенство УрФО по тхэквондо ГТФ, где выступили более 350 спортсменов. Сборная Челябинской области вошла в тройку призеров в командном зачете и отобралась на Кубок России, сообщает региональный Минспорт.
В соревнованиях участвовали спортсмены из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ЯНАО, ХМАО. Южный Урал на турнирах представляли спортсмены спортивных школ «Конас» и «Каскад».
На первенстве России сборная Челябинской области завоевала 19 медалей различного достоинства. В командных соревнованиях по тхэквондо ГТФ южноуральцы завоевали одну золотую и три бронзовые медали. Кроме того, в фестивале юных спортсменов челябинцы добыли еще восемь наград.
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