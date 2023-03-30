Челябинские тхэквондисты завоевали 19 медалей на чемпионате и первенстве УрФО

В соревнованиях приняло участие более 350 спортсменов

В Нижнем Тагиле прошли чемпионат и первенство УрФО по тхэквондо ГТФ, где выступили более 350 спортсменов. Сборная Челябинской области вошла в тройку призеров в командном зачете и отобралась на Кубок России, сообщает региональный Минспорт.В соревнованиях участвовали спортсмены из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ЯНАО, ХМАО. Южный Урал на турнирах представляли спортсмены спортивных школ «Конас» и «Каскад».На первенстве России сборная Челябинской области завоевала 19 медалей различного достоинства. В командных соревнованиях по тхэквондо ГТФ южноуральцы завоевали одну золотую и три бронзовые медали. Кроме того, в фестивале юных спортсменов челябинцы добыли еще восемь наград.Добавим, что челябинка Татьяна Минина завоевала золото на Открытом кубке Республики Беларусь по тхэквондо. На соревнованиях в Минске южноуральская спортсменка провела три победных поединка.