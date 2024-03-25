Челябинские теннисисты завоевали шесть медалей на чемпионате России среди инвалидов

Они отличились на соревнованиях среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата

На чемпионате России по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата успешно выступили южноуральские спортсмены. На соревнованиях в Пензе они завоевали шесть медалей, из них две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды. Победителями турнира стали Иван Карпов и Никита Новиков, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Чемпионат России по настольному теннису ПОДА состоялся в городе Пензе и прошел с 20 по 25 марта. В них четыре южноуральских спортсмена завоевали шесть медалей, причем несколько спортсменов стали призерами в двух видах программы.

Так, Никита Новиков одержал победу в парном разряде и занял третье место в личном первенстве. Аналогичного результата добился Иван Карпов. Серебряным призером в парном разряде также стал Тимур Хуснуллин. Наконец, бронза в личном первенстве на счету Максима Иванова. Он же впервые выполнил норматив мастера спорта России.

Отметим, что все спортсмены занимаются под руководством тренера Виталия Валерьевича Поздина.