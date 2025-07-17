Челябинские теннисисты завоевали медали на Кубке России

На соревнованиях в Саратове отличились спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата

Успешно выступили южноуральские спортсмены на Кубке России по настольному теннису среди атлетов с ПОДА. На соревнованиях в Саратове пять челябинцев завоевали медали, в том числе три — высшей пробы. Две награды в активе лидера южноуральской команды Ивана Карпова, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

На соревнованиях в Саратове выступили более 110 участников из 35 регионов страны. Отправились на Кубок России среди спортсменов с ПОДА и пять атлетов Челябинской области, все они стали призерами состязаний. Одним из героев турнира стал Никита Новиков. В своем классе (степень инвалидности) он завоевал полный комплект медалей — золото в парном разряде, серебро — в одиночном, бронзу — в миксте.

В очередной раз подтвердил свой уровень лидер южноуральской команды Иван Карпов. Участник Паралимпийских игр — 2024 завоевал золото в парном разряде, а также стал бронзовым призером в личном первенстве. Отметим, что медали на Кубке России завоевали и другие южноуральские теннисисты. По две награды у Сафиры Файзутдиновой и Тимура Хуснуллина, одна — у Максима Иванова.