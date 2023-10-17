В столице Татарстана завершились статусные соревнования по настольному теннису «Казанская ракетка». Победителем турнира стал воспитанник челябинской спортшколы имени Б. Маниона Максим Калганов, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
За победу на турнире боролись более 400 теннисистов до 14 и до 16 лет из 27 регионов. В тройку сильнейших вошли спортсмены из Татарстана, Челябинска и Москвы. Победителем турнира среди юношей до 14 лет стал челябинец Максим Калганов. Он тренируется под руководством Дмитрия Писарева.
Напомним, что в Сочи завершился юниорский турнир по настольному теннису «Будущее России» среди юношей и девушек до 14 лет. Хорошие результаты на соревнованиях показали воспитанники челябинской спортшколы «Юпитер». Кира Поповцева и Амир Баротов завоевали серебряную и бронзовую медали.
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