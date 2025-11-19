Челябинские теннисисты привезли три бронзовые медали с турнира в Египте

Они отличились на соревнованиях среди атлетов с ПОДА

Челябинские параспортсмены завоевали медали международного турнира по настольному теннису, прошедшего в Египте. Бронзовые награды достались трем атлетам с поражением опорно-двигательного аппарата из челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта «Преодоление», сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Международные соревнования по настольному теннису ITTF World Para Challenger прошли в городе Гиза (Египет). В составе сборной России отправились на турнир и четыре челябинских спортсмена под руководством тренера Виталия Поздина. Трое из них стали призерами соревнований.

В личном первенстве бронзовые награды в своих классах завоевали Тимур Хуснуллин, Сафира Файзутдинова и Иван Карпов. В шаге от пьедестала оказалась Ирина Воронина.

Российская команда была представлена 16 атлетами. В турнире приняли участие более 200 теннисистов из 30 стран.